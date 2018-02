publié le 23/02/2018 à 11:51

"Cette nuit sera la dernière." Dans un message posté sur le réseau social Twitter mercredi 21 février, Julien, un "trentenaire", "supporter de l'OGC Nice" a alarmé son réseau, signalant qu'il avait "avalé une cinquantaine" de cachets. Julien avait déjà fait part de son mal-être et de son envie d'en finir avec la vie au mois d'avril 2017. Son nouvel appel au secours a, cette fois encore, été entendu, comme le raconte Nice Matin.



"Tu ne peux pas faire ça. Nous, on ne s’en remettra pas", lui lance un abonné sur Twitter. "Tu ne peux pas louper le match 16e de finale retour de l’Europa League", argue un autre "follower" auprès du supporter de l'OGC Nice, espérant le faire réagir à travers la passion du maillot niçois. D'autres internautes ont alerté le présentateur de télévision Samuel Étienne, qui était personnellement intervenu lors du premier cri au secours du trentenaire en avril 2017.

Quelqu’un parmi les proches de Julien peut-il me confirmer que les pompiers ont été appelés et qu’ils ont l’adresse ? https://t.co/Gnqj10zAiU — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) 21 février 2018

"Quelqu’un parmi les proches de Julien peut-il me confirmer que les pompiers ont été appelés et qu’ils ont l’adresse ?", a réagi Samuel Étienne, qui s'est une nouvelle fois emparé de cet appel de détresse. Les secours ont finalement été prévenus à temps. Julien a été transféré à l’hôpital Pasteur de Nice, en présence de "sa maman et sa responsable", fait savoir Nice Matin.