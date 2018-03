publié le 30/01/2018 à 06:57

Il est désormais le suspect numéro un. Jonathann Daval, le mari d'Alexia, retrouvée morte en octobre dernier, a été placé en garde à vue lundi 29 janvier. Une garde à vue prolongée dès le lendemain. C'est lui qui avait alerté sur la disparition de son épouse, qui était partie faire un jogging et qui n'était jamais rentrée. Les enquêteurs explorent l'hypothèse d'une dispute conjugale qui aurait mal tournée.



De nouveaux éléments prouvent que le véhicule de fonction de Jonathann Daval a servi la nuit de la disparition de la jeune femme. Lui prétend qu'il n'a pas quitté son domicile. "Il est précisé que les empreintes des pneumatiques du véhicule de Jonathann Daval sont les mêmes que les empreintes qui ont été retrouvées (...) là où on a retrouvé le corps d'Alexia, explique l'avocat du mari, maître Randall Schwerdorffer. Il y avait un dispositif électronique qui permet de situer le véhicule qui manifestement se serait déplacé".

Et d'ajouter : "Jonathann Daval n'a pas d'explication sur ces points, je n'en ai pas non plus (...) Ce sont des points qui posent de vraies difficultés. Ces éléments sont compliqués et en l'état, sont manifestement à charge contre Jonathann Daval".

Des draps intéressent les enquêteurs

Un autre élément est désormais au cœur de l'enquête sur la mort d'Alexia Daval. D'après les informations du Point, des morceaux de tissu ont été découverts à l'endroit où a été retrouvée la dépouille de la jeune femme, qui a été étranglée. Ils proviendraient de draps appartenant au couple.



Les gendarmes de la section de recherche de Besançon auraient, selon l'hebdomadaire, effectué des recherches au domicile des Daval, découvrant qu'il y manquait des draps. "Au cours de sa garde à vue, la question de savoir comment ces draps ont pu se retrouver sur les lieux de la découverte du corps de sa femme va lui être posée. C'est un élément sur lequel il va devoir s'expliquer", a confié une source proche de l'affaire au magazine.



Autant de nouveaux éléments à charge contre Jonathann Daval, le mari d'Alexia, qui ont poussé les enquêteurs à placer l'individu en garde à vue. Une garde à vue prolongée mardi 30 janvier. "La garde à vue de Jonathann Daval a été prolongée. Une nouvelle audition aura lieu ce (mardi) matin", a déclaré à l'AFP l'une de ses avocates Me Ornella Spatafora.