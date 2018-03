Lyon avec sa cathédrale et la basilique de Fourvière (illustration)

publié le 28/11/2016 à 12:17

C'est une issue heureuse, pour un fait divers sordide. Le 11 novembre dernier, Marin, un jeune homme de 20 ans a pris la défense d'un couple, à proximité du centre commercial la Part-Dieu, au cœur de Lyon. Le couple de quadragénaires avait été pris à partie par un groupe de cinq jeunes, alors qu'ils s'embrassaient à côté d'un arrêt de bus. Marin s'était alors interposé et avait été frappé par le groupe à coups de béquilles. Une violente altercation qui a plongé le jeune homme dans le coma pendant plus de trois semaines, rapporte le quotidien régional Le Progrès.



Dimanche 27 novembre, la page Facebook de soutien au jeune homme a annoncé que Marin venait de débuter sa phase de réveil, et était à nouveau devenu autonome au niveau respiratoire. "Il utilise des moyens d'expression à sa portée, quelques minutes seulement", est-il expliqué dans le post. Ce fait divers avait suscité une forte mobilisation, notamment sur internet où des groupes de soutien avaient été créés sur les réseaux sociaux.