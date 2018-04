publié le 09/04/2018 à 10:05

Mauvaise passe pour le maire de Wissous, petite commune de 7.700 habitants. Richard Trinquier a en effet été placé en garde à vue dimanche 8 avril après avoir menacé des gens du voyage, armé et ivre, a-t-on appris auprès du parquet d'Évry. "Il a menacé les gens du voyage avec un katana", a expliqué le ministère public, confirmant une information du Parisien. En plus du sabre japonais, l'édile était équipé d'un gilet pare-balles et d'une arme de poing. Une enquête pour violence avec armes en état d'ivresse a été confiée à la Sûreté départementale de l'Essonne.



Richard Trinquier n'en est pas à sa première polémique. En juillet 2014, l'édile avait interdit l'accès à Wissous Plage à deux femmes voilées qui accompagnaient leurs enfants. "Les enfants ont été choqués et n'ont pas compris pourquoi ils ne pouvaient pas aller sur les jeux gonflables comme tous les autres", déplorait dans Le Parisien Abdelkrim Benkouhi, président du collectif Al Madina, une association locale qui se proclame représentant des familles.

Dès les premiers mois de son mandat, en 1995, l'édile avait suscité l'indignation en armant sa police municipale de 357 magnum et de fusils à pompe. Comme charité bien ordonnée commence par soi-même, Richard Trinquier s'était également octroyé le port d'armes. "On a poussé le bouchon jusqu'au bout", s'amusait-il sur Franceinfo, avant que le Conseil d'État ne le désarme.

Exclu du parti Les Républicains, M. Trinquier avait parrainé Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) à la dernière élection présidentielle, avant d'appeler à voter pour la candidate du Front National, Marine Le Pen, au second tour. Une proximité avec l'extrême droite qui pourrait trouver ses sources dans l'enfance du maire. Celui qui a passé sa jeunesse auprès de sa mère au Vietnam est le fils de Roger Trinquier, un colonel actif pendant la Guerre d'Algérie, proche de l'Organisation armée secrète (OAS) et ami de Jean-Marie Le Pen.

Trinquier ne boit plus d'Évian depuis 1962

Le culte que Richard Trinquier voue de la guerre d'Algérie le pousse à ne plus boire d'eau d'Évian "depuis le 19 mars 1962", une référence aux accords du même nom qui ont mis un terme au conflit. En 2004, il tente également de baptiser une rue au nom de Raoul Salan, général putschiste et chef de l'OAS, rapporte France 3 Régions. Il finira par renoncer, par peur des polémiques.



Mais en 2007, l'édile réquisitionne à la surprise générale les locaux d'une usine désaffectée pour accueillir les Roms. "Il y a une chose que je rejette profondément, c'est l'exclusion, le racisme", confiait-il. Onze ans plus tard, le maire a semble-t-il changé son fusil d'épaule.