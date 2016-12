Le tireur de la fusillade contre un centre islamique à Zurich qui a fait trois blessés était un Suisse de 24 ans aux origines ghanéennes.

Crédit : Ennio Leanza/AP/SIPA La police devant le centre de prière islamique attaqué à Zurich

par Valentine De Brye , Avec AFP publié le 20/12/2016 à 16:15

L'auteur de la fusillade contre un centre de prière islamique à Zurich, ce lundi 19 décembre, était un Suisse de 24 ans aux origines ghanéennes. L'homme s'est suicidé suite à cette agression qui a blessé plusieurs personnes. C'est la police Suisse qui a dévoilé ces nouveaux éléments ce mardi 20 décembre.



Le tireur est un adepte de l'occultisme connu des services de police. "Nous ignorons pour l'instant ses motifs (...) Des symboles correspondant (à l'occultisme) ont été retrouvés chez lui", a déclaré la responsable de la police du canton de Zurich, lors d'une conférence de presse. Selon les enquêteurs rien ne laisse supposer que ces affaires soient liées au terrorisme ou à l'extrême-droite.Ils révèlent également que l'homme vivait probablement seul et travaillait dans un magasin avant de donner sa démission, le vendredi 16 décembre, trois jours avant l'attaque au centre de prière islamique.



Ce lundi 19 décembre, ce jeune homme de 24 ans avait pénétré dans un lieu de prière islamique, près de la gare centrale de Zurich. Il avait alors tiré plusieurs balles, blessant trois fidèles âgés de 30,35 et 56 ans. Les trois hommes ont été hospitalisés et sont hors de danger. L'auteur de la fusillade avait également tué, un jour plus tôt, dimanche 18 décembre un homme de son âge et qu'il connaissait, à coups de couteau, sur une aire de jeux de Zurich.