publié le 04/08/2017 à 14:35

La "Torch Tower" possède un nom prédestiné. Dans la nuit du 3 au 4 août 2017, un incendie s'est déclaré dans ce gratte-ciel, l'un des plus hauts de Dubaï. Plusieurs étages ont été ravagés par les flammes et des voitures ont été endommagées ou brûlées dans un parking à proximité du building.



Il n'y a eu aucune victime lors du sinistre, mais des résidents ont été évacués dans la panique. La défense civile affirme avoir été alertée vers une heure du matin. Les pompiers sont arrivés en quelques minutes et ont réussi à éteindre le feux deux heures après. Pour l'heure, les causes du feu restent inconnues.

Il s'agit du second incendie qui frappe ce bâtiment de 79 étages. Il avait déjà été endommagé en février 2015 par un incendie qui n'avait pas non plus fait de victimes.



Peu avant les célébrations de la nouvelle année 2016, un énorme incendie s'était aussi déclaré dans un hôtel de luxe situé face au Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde (828 mètres), d'où devaient être tirés de puissants feux d'artifice. Les images de l'hôtel en feu avaient circulé à travers la planète, mais les festivités avaient été maintenues et l'incendie rapidement maîtrisé. Miraculeusement, seules 16 personnes avaient été blessées.