publié le 04/03/2018 à 22:48

Ils sont désormais six à dormir derrière les barreaux depuis l'explosion survenue à Leicester dimanche 25 février. La dernière interpellation en date a eu lieu ce dimanche 4 mars. "Un homme d'une quarantaine d'années, de l'est de l'Angleterre, a été arrêté sous le soupçon d'homicide", a en effet annoncé la police dans un communiqué.



L'homme est actuellement en garde à vue en attendant son interrogatoire par les policiers en charge de l'enquête sur la déflagration qui a pulvérisé un immeuble, coûtant la vie à cinq personnes.

Trois autres hommes ont été inculpés samedi 3 mars d'incendie volontaire avec intention de mettre en danger la vie d'autrui, et de cinq chefs d'homicide. Les suspects, tous âgés d'une trentaine d'années et domiciliés à Leicester, dans la ville voisine de Coventry, et à Oldham dans le nord-ouest de l'Angleterre, seront présentés lundi 5 mars à un juge. Deux autres hommes d'une trentaine d'années ont été relâchés au cours du weekend tout en restant sous surveillance.

La piste terroriste écartée

L'explosion le 25 février a détruit un supermarché et les deux étages d'appartements situés au-dessus. Une mère de famille de 46 ans et deux de ses enfants, âgés de 17 et 18 ans, ont péri dans l'explosion, suivie d'un incendie, qui a ravagé le bâtiment. La famille vivait dans un appartement situé au-dessus du magasin.



La petite-amie d'un des fils, âgée de 18 ans, et une employée du magasin situé au rez-de-chaussée, âgée de 22 ans, ont également perdu la vie. La police a demandé aux médias de ne pas se livrer à des hypothèses sur les causes de l'explosion, soulignant qu'elle ne semble pas liée à un acte terroriste.