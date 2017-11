Qui est Jérôme Jarre, à l'origine de l'opération #LoveArmyforRohingya ?

publié le 28/11/2017 à 19:40

Omar Sy au Bangladesh, au milieu du plus grand camp de réfugiés de Rohingyas, lançant un appel aux dons afin d'aider cette minorité musulmane victime d'une épuration ethnique en Birmanie. La vidéo, publiée par l'acteur sur Twitter et Facebook, a connu un franc succès auprès des internautes. L'acteur, considéré comme la personnalité préférée des Français, s'affiche ainsi en porte-voix de la mobilisation de la #LoveArmyforRohingya pour cette cause humanitaire. Derrière cette initiative, on retrouve Jérôme Jarre, star française des réseaux sociaux.



Jérôme Jarre était déjà à l'origine d'une similaire action de solidarité pour venir en aide à la Somalie, où trois millions d'habitants souffraient de malnutrition. Pour attirer l'attention sur le problème, il s'était filmé face caméra pour évoquer entretien au téléphone avec un bénévole sur place qui venait de "voir une fille de six ans mourir en face de lui".

Dénonçant un manque de couverture médiatique de cette crise humanitaire, il avait exhorté les internautes à se mobiliser, octroyer des dons et interpeller la compagnie aérienne Turkish Airlines (qui effectuait des liaisons vers la Somalie). Avec le hashtag #LoveArmyForSomalia, il avait aussi incité des stars à relayer son appel.

1,6 million d'abonnés sur Twitter

Le message, traduit en anglais et calibré pour le web, avait trouvé un certain écho auprès de son compte ayant 1,6 million d'abonnés. 80.000 retweets plus tard, l'opération était relayée par d'autres influenceurs des réseaux sociaux et la presse.



Au total, plus de 2,7 millions de dollars ont été récoltés via une cagnotte en ligne afin d'envoyer de la nourriture dans un avion Turkish Airlines. Le jeune homme, promettant toute transparence, avait ensuite assuré un suivi de son opération en se rendant sur le terrain.

UPDATE #LOVEARMY IN SOMALIA!

- FOOD DISTRIBUTED SO FAR: 600 TONS

- WATER: 2.7 MILLION LITERS

- JOURNALISTS HERE: 0

LET'S KEEP GOING ¿¿¿ pic.twitter.com/2v2Pl9T4r5 — JÉRÔME JARRE (@jeromejarre) 15 mai 2017

La #LoveArmy avait de nouveau été mise à contribution afin d'aider le Mexique, secoué en septembre par un tremblement de terre ayant fait plus de 200 morts. Il avait alors employé les mêmes méthodes pour sensibiliser à la cause.

POSITIVE NEWS ¿¿¿



Google just donated $500,000 to our #LoveArmyMexico ¿¿



We've now raised $1,3 Million for Mexico since the earthquake!!¿ pic.twitter.com/GJuLaEqshC — JÉRÔME JARRE (@jeromejarre) 4 octobre 2017

Devenu connu avec Vine

Si le jeune homme de 27 ans peut compter sur autant de followers, c'est sans doute grâce à son passé de vedette de l'application mobile Vine, qui permettait de créer des boucles de vidéos de six secondes.



Actif dès janvier 2013, il cartonne avec des petites blagues tournées dans la rue. Rapidement remarqué, il devient l'une des internautes les plus suivis avec pas moins de 7 millions de fans. Cela lui ouvre les portes de la télévision, que ce soit en France avec Canal+, mais aussi aux États-Unis où il est invité par Ellen DeGeneres.



À l'époque déjà, Jérôme Jarre, qui s'emploie à toujours avoir le sourire dans ses vidéos, témoignait d'une certaine empathie vis-à-vis de la pauvreté. "Dès que vous vous sentez confortable, vous arrêtez de vivre. Quand je suis arrivé à New York, j'étais sans-abri avec 400 dollars en poche. Les deux premières semaines, j'ai convaincu un mec de me laisser dormir sur le sol de son appartement", racontait-il dans une interview au magazine américain Adweek.

L'apprentissage de l'aide humanitaire

L'action humanitaire de Jérôme Jarre ne l'a toutefois pas épargné des critiques. Slate était notamment revenu sur la méthode de travail pour l'action en Somalie. "En situation d’urgence, les donateurs répondent trop souvent par 'le geste du don' sans prendre en compte la réalité du terrain", avait relevé le site, citant Sandrine Chastang, auteure de Toutes les manières de rater un don humanitaire.



L'intéressé avait d'ailleurs reconnu, fin mars, que la #LoveArmyForSomalia avait appris quelques "leçons" sur le sujet : "Envoyer de la nourriture par avion n'est pas une façon intelligente d'aider un pays. Soutenir l'économie locale l'est". Il avait par ailleurs ajouté : "Ce que nous espérons c'est que grâce au bruit que nous faisons plus d'associations et plus de médias autour du monde s'intéressent à cette crise humanitaire qui est réelle et met en danger de mort plus de 20 millions de personnes en Afrique de l’Est !".