publié le 07/04/2017 à 14:19

Ce n'est que le 8 novembre dernier, après l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, que les soupçons d'ingérence russe pendant la campagne ont été révélés par le renseignement américain, à la suite d'une enquête diligentée par Barack Obama.



Mais selon le New York Times, la CIA était au courant depuis bien plus longtemps que la Russie aidait Donald Trump. John Brennan, qui était alors le patron de l'agence de renseignement, avait informé les élus habilité à recevoir les informations les plus secrètes dès la fin du mois d'août que la CIA avait détecté de possibles signes de collusion entre l'entourage de Donald Trump et les Russes. Pour l'heure, aucune preuve n'a été avancée publiquement, et le président américain a toujours réfuté ces accusations.

L'article du New York Times, qui donne la parole à d'anciens responsables gouvernementaux, révèle également que les briefing classés secrets de ces élus montrent la divergence d'analyse entre la CIA et le FBI, chargé du contre-espionnage. Pour des hauts responsables de la police fédérale, les piratages informatiques auxquels se sont livrés les services russes contre le parti démocrate n'avaient d'autre but que de perturber l'élection, et pas de faire élire le milliardaire. Le FBI était ensuite revenu sur ses conclusions pour rejoindre celles de l'agence de renseignement.