Les banquiers centraux, ces véritables maîtres de l'économie mondiale

et Loïc Farge

publié le 14/06/2018 à 10:10

Ce sont les véritables maîtres de l'économie mondiale. Chaque pays a, en effet, une banque centrale. Une banque centrale, c'est un organisme public qui sert à régler le bon niveau d'activité dans un pays.



Ses dirigeants se réunissent régulièrement pour analyser la conjoncture de son pays, et soit la stimuler (lorsque l'activité est trop faible), soit la ralentir (lorsqu'il y a trop de croissance). Une banque centrale, c'est un peu comme un climatiseur. Elle tente de maintenir une température constante, en contrant les écarts de température. Quand il fait chaud, elle fait du froid. Et quand il fait froid, elle fait du chaud.

Le principal instrument avec lequel elle agit, c'est le taux d'intérêt. C'est elle qui fixe le prix de l'argent, c'est-à-dire le coût des crédits.

Quand l'activité est faible, elle baisse le coût du crédit pour encourager les entreprises à investir et les ménages à acheter. Et à l’inverse, quand l’activité est trop forte, elle monte les taux d’intérêt pour dissuader tous ces acteurs de l'économie de s'endetter et d'investir.