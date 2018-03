Japon : dix morts après le passage d'un typhon

publié le 31/08/2016 à 07:43

Neuf corps ont été trouvés à l'intérieur d'une résidence pour personnes âgées de la localité d'Iwaizumi assaillie par les eaux, a annoncé la police locale le 31 août. L'inondation a été provoquée par Lionrock, un puissant typhon accompagné de pluies diluviennes, qui a frappé le nord-est du Japon mardi 30 août. Dixième typhon de la saison en Asie, il avait accosté peu avant 18 heures locales (9h GMT) après avoir longé la côte pacifique de l'archipel en direction du nord.



Les policiers ont fait la macabre découverte en se rendant sur les lieux pour venir au secours de personnes bloquées par les inondations provoquées par le typhon Lionrock, a précisé la chaîne de télévision publique NHK. Le porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga, a ajouté qu'une femme âgée avait été trouvée morte dans sa maison envahie par l'eau dans la ville de Kuji (préfecture d'Iwate).



Entre 20 et 30 typhons chaque année en Asie

NHK qui montrait des images aériennes du vaste bâtiment situé au bord d'un cours d'eau et flanqué d'un amas de déchets, de grosses branches d'arbres et de boue. Lionrock a également provoqué des inondations dans la grande île septentrionale de Hokkaido, où au moins une personne est portée disparue, selon les autorités locales. "Dans la localité Minamifurano, le niveau de l'eau est encore très élevé et les sauveteurs tentent d'évacuer par hélicoptère plusieurs personnes montées sur le toit de leur maison ou sur leur voiture", a déclaré un responsable de Hokkaido, Terumi Kohan.

Lionrock, né le 19 août dans le Pacifique, s'est dirigé vers le sud, puis a soudainement fait demi-tour pour revenir vers Honshu, qu'il a contournée en partie, remontant jusque dans le nord de cette île principale. Un autre typhon, Mindulle, avait touché terre la semaine passée non loin de Tokyo avant de remonter plus au nord. Il avait tué une personne et blessé une soixantaine d'autres. Entre 20 et 30 typhons balaient chaque année l'Asie, la moitié environ affectant le Japon.