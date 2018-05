Inde : une adolescente entre la vie et la mort après avoir été violée et brûlée

et AFP

publié le 07/05/2018 à 15:02

L'horreur a frappé l'Inde une seconde fois. Lundi 7 mai, une jeune fille de 17 ans se trouvait entre la vie et la mort après avoir été violée, aspergée d'essence puis brûlée, a annoncé la police locale.



L'adolescente "souffre de brûlures au premier degré sur 70% du corps", a déclaré un responsable policier du district de Pakur dans l'état reculé du Jharkhand, à l'est du pays. Les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation d'un jeune homme de 19 ans qui vit dans le même quartier que la victime de 17 ans. "Il a versé du kérosène sur la fille et l'a brûlée", a poursuivi le policier.

Cette attaque est survenue vendredi, le même jour et dans la même région d'un fait similaire qui a scandalisé l'opinion publique et où une victime de viol a trouvé la mort brûlée vive. La jeune fille avait été enlevée jeudi 3 mai alors que sa famille assistait à un mariage, puis violée dans une forêt.

Ses proches s'étaient alors plaints auprès du conseil des anciens du village qui avait ordonné vendredi à deux accusés d'effectuer cent abdominaux et de verser une amende de 50.000 roupies (750 dollars). Furieux devant cette sentence, les suspects auraient alors roué de coups les parents de la jeune fille et incendié leur maison avec cette dernière à l'intérieur.