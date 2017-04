publié le 16/04/2017 à 23:42

La police de Cleaveland (Ohio) est à la recherche ce dimanche 16 avril, d'un homme qui aurait abattu une personne mais qui revendiquerait l'assassinat, de 14 autres personnes dans une vidéo diffusée en direct sur Facebook. Le suspect, identifié comme étant Steve Stephens, un homme noir de forte corpulence, serait encore armé et conduirait un véhicule blanc selon NBC News et plusieurs médias américains.



Sur Twitter, la vidéo du meurtre de sa première victime, un homme âgé, a été relayée sans pour autant qu'on ne sache si le forcené s'était attaqué à d'autres passants. Dans une vidéo, Steve Stephens commente : "J'ai trouvé quelqu’un. Je vais le tuer. Je vais tuer ce vieux gars". L'homme sort alors de sa voiture, accoste sa victime et l'abat de sang-froid. Selon les premiers éléments, le suspect serait passé à l'acte après avoir perdu une grosse somme d'argentau casino. Dans une série de messages sur Facebook, l'homme aurait expliqué "avoir tout perdu aux jeux".



Homicide Suspect – Armed and Dangerous Steve Stephens https://t.co/uhRGkmyiRU — Cleveland Police (@CLEpolice) 16 avril 2017

Homicide Suspect Wanted (PHOTO) Steve Stephens https://t.co/WlKymPrQX2 pic.twitter.com/GbkFia7yP6 — Cleveland Police (@CLEpolice) 16 avril 2017