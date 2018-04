publié le 11/04/2018 à 06:45

Je vais vous raconter l'histoire d'une femme politique. Mais il ne s'agit pas de politique partisane, mais plutôt d’engagement au sens le plus noble du terme. Elle s'appelle Tammy Duckworth. Elle est devenue, lundi 9 avril, la première sénatrice de l'histoire des États-Unis à donner naissance à un enfant. Sa fille s'appelle Maile Pearl.



C'est déjà un signe de la féminisation de cette assemblée réduite, mais extrêmement puissante ici. Elle a engagé des démarches pour changer les règles et permettre aux mamans et aux papas d'emmener leurs enfants dans l'hémicycle, en séance. Elle en fait un symbole d'un combat plus large, pour toutes ces familles qui jonglent entre boulot et enfants.

Il faut quand même que je vous précise que Tammy Duckworth a 50 ans. C'est tard pour être enceinte. Elle a eu beaucoup de mal à mener à terme ses grossesses. Sa première fille née avant qu'elle ne soit élue au Sénat avait déjà été conçue par fécondation in vitro.

Engagement total dans l'US Army

Il a fallu plusieurs FIV, et elle a fait de nombreuses fausses couches - la dernière en 2016, pendant sa campagne électorale. Mais au fond, ce n'est même pas cela le plus étonnant dans son parcours.



Ce ne sont pas non plus ses origines : pourtant, elle est née en Thaïlande d'une mère d'origine chinoise et d'un père vétéran de la Seconde Guerre mondiale, issu d'une vieille famille américaine qui remonte aux guerres révolutionnaires, mais qui était tombé dans la misère. Quand elle était ado, sa famille était presque sans-abri.



In life, perfection isn’t what matters. It’s how you respond to hardship and failure that defines you. I read a note to my younger self on @CBSThisMorning—watch here pic.twitter.com/nlYUyKbF4X — Tammy Duckworth (@SenDuckworth) 10 avril 2018

Le plus étonnant, c'est que Tammy Duckworth n'a pas de jambes. Elle est aussi handicapée du bras gauche. Elle était pilote d'hélicoptère dans l'US Army. Elle a fait ce choix quand elle avait 22 ans, quand elle s'est engagée. Comme son père, comme ses ancêtres. Un choix précis : c'était l'un des seuls postes de combat pour les femmes. Son engagement était total.



En novembre 2004, un an et demi après le début de la guerre en Irak, son hélicoptère Black Hawk a été touché par un tir de roquette des insurgés irakiens. Elle a été amputée des deux jambes. Son bras droit a été pratiquement détruit. Mais elle survécu. Non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement.



Élue démocrate inspirée par un républicain

Sa force de caractère, sa détermination : tout cela l'a poussée à poursuivre son engagement d'une autre manière. Elle est entrée en politique chez les démocrates.



Mais elle dit être inspirée par un républicain, l'ancien sénateur Bob Dole, que Bill Clinton a battu à la présidentielle 1996 et qui, lui aussi, a survécu à de graves blessures pendant la Seconde Guerre mondiale. En suivant son exemple, elle s'est engagée en politique pour continuer à servir son pays, même avec ses prothèses.



Elle raconte qu'elle est allée creuser au plus profond d'elle-même pour trouver cette force de survivre. Parce que, dit Tammy Duckworth, "ce qui nous définit tous, c'est la façon dont nous arrivons à surmonter les épreuves et les échecs".