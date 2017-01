Bernard Madoff a le monopole du chocolat chaud en prison

L'ancien homme d'affaires, condamné à 150 ans de prison aux États-Unis, a monté un nouveau système pour y avoir le contrôle du chocolat chaud.

par Marie-Pierre Haddad publié le 17/01/2017 à 16:01

À 78 ans, il est difficile de changer sa nature. C'est ce qui pourrait expliquer le comportement de Bernard Madoff. Condamné en 2009 à 150 ans de prison, cette figure emblématique de Wall Street avait volé 65 milliards de dollars, en réalisant un montage financier, basé sur la chaîne de Ponzi (une escroquerie qui consiste à rémunérer des investisseurs par l'argent apporté par d'autres investisseurs, ndlr). Désormais, il purge sa peine dans une prison de Caroline du Nord et se serait emparé d'un nouveau marché... au sein de l'établissement pénitentiaire.



Selon les informations recueillies par le journaliste Steve Fishman, Bernard Madoff se serait "accaparé le marché du chocolat chaud". "Il est une star en prison. Il a volé plus d'argent que n'importe qui dans l'histoire, et à d'autres voleurs, cela fait de lui un héros", raconte le journaliste, qui ajoute que l'ancien homme d'affaires reste une référence dans le domaine des conseils financiers, en particulier auprès des autres détenus. Une des sources de Steve Fishman confie avoir "suivi les conseils de Bernie".



Comment Bernard Madoff s'y est-il pris ? "Il a acheté tous les produits de la marque Swiss Miss à l'intendant de la prison, pour les revendre plus cher dans la cour de la prison. Il a pris le monopole du marché du chocolat chaud. Il a fait en sorte qu'il faille passer par lui pour en avoir", explique-t-il. Selon le journaliste, le prisonnier semble "bizarrement bien se sentir là où il est". Le journal Les Échos raconte que l'ancien homme d'affaires a été victime d'une "bousculade" à son arrivée, après qu'il ait changé la chaîne de télévision dans la salle commune.