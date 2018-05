et Loïc Farge

publié le 02/05/2018 à 09:39

Le succès ne se dément pas pour Apple. Au cours du premier trimestre de cette année, l'entreprise a encore vendu près d'un million d'iPhone dans le monde par jour. C'est remarquable pour un produit qui a quand même une dizaine d'années, et vendu à un prix moyen supérieur de 14% à celui de l'année dernière.



Les ventes d'Apple (iPhone et ordinateurs Mac) ont généré des profits en hausse de 25%. Jamais une entreprise industrielle n'a été aussi importante et aussi profitable à la fois. Apple n'a en réalité qu'un problème, qui peut faire sourire : l'entreprise ne sait pas quoi faire de son argent.

Avec ses ventes en croissance et des prix de vente en hausse, elle génère 50 milliards de dollars (40 milliards d'euros) de liquidités par an. Et Apple n'a pas assez de projets pour utiliser cette montagne d'argent qui s'accumule depuis des années. Du coup, elle a décidé de rendre l'argent à ses actionnaires, c'est-à-dire à tous ceux qui sont propriétaires d'actions Apple.

Mardi 1er mai, en présentant ses résultats, Apple a annoncé qu'elle allait transférer 100 milliards de dollars à ses actionnaires. C'est davantage que le déficit budgétaire de l'État français sur une année. Et si l'entreprise se tient à ses plans, elle aura retourné à ses actionnaires près de 400 milliards de dollars en 2012 et 2020.