Al-Sissi à Paris : des ONG critiquent la visite du président égyptien

Sa venue fait grand bruit. Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi effectue à partir de lundi 23 octobre une visite officielle de trois jours et rencontrera pour la première fois, à l'Élysée, Emmanuel Macron, le mardi 24 octobre.



Cette visite a fait monter au créneau de nombreuses ONG, dont Human Rights Watch, Amnesty International, la FIDH et Reporters sans frontières. Le but est de rappeler que l'Égypte connaît "la pire crise des droits humains depuis des décennies" et réclamer à la France des signes concrets pour mettre fin à son "silence", voire sa "tolérance" vis-à-vis de cette situation.

La rencontre avec Abdel Fattah Al-Sissi, est considérée par les ONG comme un test pour Emmanuel Macron, sommé de mettre fin à la "scandaleuse tolérance" de Paris envers le Caire. Le président de la République a promis que la situation en matière de droits de l'homme serait abordée à l'occasion de cet entretien.

"Ce sera pour nous un test diplomatique crucial" Bénédicte Jeannerod, directrice France de HRW Partager la citation





Dans une lettre conjointe les ONG EuroMed Droits, Coordination Sud, FIDH, l'Institut du Caire pour l'étude des droits de l'homme et Reporters sans frontières (RSF) ont directement interpellé Emmanuel Macron : "Nous comptons sur vous pour rappeler que la France ne cautionne pas les pratiques répressives de l'Égypte et estime que des réformes significatives en faveur des droits humains, de la démocratie et de la société civile doivent être engagées".



"Ce sera pour nous un test diplomatique crucial. Emmanuel Macron fait des déclarations publiques fortes. Maintenant, il est urgent qu'il mette concrètement en actions ses discours", a déclaré de son côté la directrice France de HRW, Bénédicte Jeannerod, au cours d'une conférence de presse à Paris lundi 23 octobre. Elle a notamment demandé que le soutien économique et sécuritaire de Paris au gouvernement égyptien soit lié à des améliorations tangibles dans le domaine des droits de l'homme.



RSF a mené une action coup de poing, ce mardi 24 octobre, à Paris, afin de dénoncer le bilan désastreux du pays en matière de liberté de la presse. Une banderole géante sur laquelle était écrite “#SaveEgyptianJournalists" a été déployée devant l’Obélisque de Louxor, place de la Concorde.

La France entretient d'excellentes relations commerciales et sécuritaires avec l'Égypte, vue comme un "rempart" contre le terrorisme dans sa région. Depuis 2015, l'Égypte a conclu des contrats d'armement avec la France pour plus de six milliards d'euros, comprenant notamment 24 avions de combat Rafale.