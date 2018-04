"Pas sûr d'avoir assez de kérosène" pour le trajet, un pilote refuse de décoller

publié le 21/04/2018 à 16:54

Une heure trente de retard. C'est ce que le doute du pilote aura valu aux passagers d'un avion Easyjet, qui devait rallier Bordeaux à Marseille, jeudi 19 avril dernier. Selon un journaliste de 20 Minutes présent à bord, le pilote a retardé le départ le temps de vérifier le niveau de carburant de l'appareil. "Nous avons des doutes sur la quantité de kérosène dans notre réservoir. On n’est pas sûr d’en avoir assez pour faire notre vol. On va vérifier ça sur nos ordinateurs puis physiquement dans le réservoir", a-t-il lancé au micro.



Le temps d'effectuer ces vérifications, le chef de bord a proposé, pour occuper les passagers, de leur faire visiter le cockpit de l'avion. "Il n’y a rien d’anormal sur nos ordinateurs, mais on va quand même faire une vérification dans le réservoir. Ça va prendre au moins 30 minutes. En attendant, je vous propose de venir visiter le cockpit et de prendre des photos avec les pilotes", a-t-il annoncé aux passagers, qui ne se sont pas fait prier pour aller faire la queue à l'entrée de la cabine.

Finalement, la quantité de carburant était suffisante pour le trajet jusqu'à Marseille. Les passagers de l'avion sont arrivés à bon (aéro)port, avec tout de même près de 1h30 de retard.