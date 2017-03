publié le 28/03/2017 à 13:16

Entre un vulgaire graffiti et une onéreuse oeuvre d'art, la différence peut sembler floue. Des ouvriers engagés pour des travaux d'entretien sur un luxueux hôtel caribéen en ont fait l'expérience en repeignant cinq dessins originaux du mystérieux peintre Banksy, que l'artiste avait réalisés sur une façade de l'établissement lors d'un séjour en 2006. Les propriétaires du Geejam, un hôtel 5 étoiles jamaïcain de la région de Port Antonio, seraient "mortifiés", selon une source de l'hôtel.



C'est le Daily Mail qui relate ce triste hasard : deux couches d'épaisse peinture blanche auraient donc recouvert les œuvres, dont trois des rats dont Banksy a fait sa signature. L'incident se serait produit au cours de l'été. Et la facture est salée : les œuvres étaient estimées à 4,6 millions d'euros. Tout espoir n'est cependant pas perdu ; il serait possible d'effacer la peinture appliquée par erreur. Mais cette opération avoisinerait les 139.000 euros, sans garantie de faire réapparaître intacts les dessins effacés.

Ce genre de bourde risquait d'arriver : son style urbain et le fait que ses œuvres soient réalisées sur des façades ont déjà occasionné plusieurs méprises. Ainsi, il y quelques mois, un gardien d'école a déjà failli effacer l'une des peintures du mystérieux artiste.