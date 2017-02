INVITÉ RTL - Les produits phytosanitaires vont disparaître des jardineries. Initiative déjà amorcée par Botanic, comme l'explique son responsable du développement durable.

> Espaces verts, ventes aux particuliers : haro sur les pesticides Crédit Image : SEBASTIEN SALOM-GOMIS/SIPA Crédit Média : Vincent Parizot,Sophie Aurenche Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, en vigueur depuis le 1er janvier, l'utilisation des pesticides chimiques est interdite dans les espaces publics et les particuliers ne pourront plus en acheter à partir de 2019. C'est ce que Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, a annoncé ce mardi 14 février au cours d'une conférence pour le lancement de la campagne "zéro pesticide".



Les jardineries Botanic ont devancé cette interdiction en retirant les produits phytosanitaires de leurs rayons depuis 2008. "On a perdu deux millions d'euros de chiffres d'affaires sur ces produits, qui sont les vaches à lait des entreprises qui les vendent, reconnaît Stéphane D'Halluin, responsable du service développement durable des jardineries Botanic. Si on l'a fait il y a presque dix ans, c'est parce qu'on avait des convictions. On a beaucoup formé nos collaborateurs en magasin, on ne passe pas si facilement à la jardinerie naturelle, ça ne se fait pas comme ça".



L'utilisation de produits naturels peut être comparée à de la médecine douce selon Stéphane D'Halluin. "C'est beaucoup de préventif, il faut connaître son jardin, le sol, l'exposition. On est les seuls à proposer une analyse biologique du sol", ajoute le responsable du service développement durable.