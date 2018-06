publié le 05/06/2018 à 13:58

Surexposées aux violences sexistes à l'âge adulte, les femmes n'en seraient pas plus victimes à l'école. Un rapport publié ce 31 mai par Eric Debarbieux, ex-délégué ministériel à la prévention du harcèlement scolaire a en effet démontré que les garçons y étaient autant, parfois plus, victimes de violences sexistes.





Au primaire, si 20% des filles avouent avoir déjà été "regardées" dans les toilettes contre 18.4% des garçons, ils sont plus nombreux à avoir été victimes de "déshabillage forcé". En revanche, les filles font davantage le récit de baisers forcés que les garçons (18,1% contre 14,9 %). Au collège, les chiffres sont à peu près équivalents. Ainsi, 8.7% des filles et 8.5% des garçons ont déjà fait face à un baiser forcé. Elles sont 8.6% contre 8.1% de collégiens à avoir été mises mal à l'aise par des moqueries sur leur sexualité.

Au lycée, les violences sexuelles concernent moins d'élèves même si une minorité concentrent la majorité de ces violences. 10% des lycéens et lycéennes ont entendu des insultes contre les lesbiennes, 13,8 % des filles et 21,1 % des garçons, des insultes contre les gays. 5% des lycéens sont concernés par les photos ou vidéos intimes contre 2.2% des filles. Chez les garçons, les principales victimes sont les élèves "non conformes au modèle viril". Par exemple, les bons élèves ou ceux plus petits ou minces, des "attributs féminins".