Monique Olivier, « la mésange » et « l’ogresse »

Nous revenons aujourd’hui sur l’affaire Fourniret et, en particulier, sur la personnalité et sur l’implication réelle de son épouse, Monique Olivier, qui a largement minimisé son rôle de complice au cours du procès.



Tout le monde connaît malheureusement l’odyssée sanglante de ce couple diabolique qui a commis certainement plus d’une dizaine de meurtres de jeunes filles, enlevées en France et en Belgique, entre 1987 et 2001.

Le 28 mai 2008, Michel Fourniret a été condamné par la Cour d'Assises des Ardennes à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, ce que l’on appelle aussi la "perpétuité réelle", pour cinq meurtres et deux assassinats. Monique Olivier a été jugée en même temps que Fourniret et condamnée, elle aussi, à la réclusion criminelle à perpétuité, mais assortie d'une période de sûreté de 28 ans.

Une peine plus légère, qui semble indiquer que Monique Olivier aurait agi par peur et par soumission.

La question que nous posons aujourd’hui avec mes invités : Et si la femme de l’ogre, était en réalité une surdouée du crime ? Autrement dit, Michel Fourniret serait-il devenu un tueur en série, s’il n’avait pas rencontré Monique Olivier ?

L'ogresse des Ardennes

Le procès de ce couple criminel, qui a duré huit semaines, a permis de préciser l'implication de l'épouse de Michel Fourniret. Alors qu'elle s'était présentée comme une victime, dominée par un mari diabolique, l'enquête et le procès font apparaître une réalité bien différente. Après avoir scellé un "pacte criminel" avec Michel Fourniret, Monique Olivier a joué un véritable rôle dans les différents crimes commis par "l'ogre des Ardennes".

Je ne sais pas si le diable existe, mais s'il existe, il est à double visage : un recto boursouflé du petit Fourniret et un verso impavide, lisse, la face de Monique Olivier. Francis Nachbar, avocat général Partager la citation





Nos invités

Harold Cobert, écrivain, auteur de La mésange et l'ogresse (Ed. Plon), Alain Behr, avocat de la famille d’Isabelle Laville, Daniel Zagury, psychiatre des hôpitaux, expert près la cour d’appel de Paris

La mésange et l'ogresse d'Harold Cobert (Editions Plon)

