Éducation : "L'orthographe est une cause nationale", dit Jean-Paul Brighelli

publié le 25/06/2018 à 07:26

Les nouveaux programmes scolaires ont été dévoilés, et c'est le retour de la "vieille école". Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer avait promis de "remuscler" les enseignements et le conseil supérieur des programmes vient de rendre sa copie. Jean-Paul Brighelli, ancien enseignant, est spécialiste de l'éducation et pour lui "C'est pas encore tout à fait bien mais c'est mieux".



Les COD, les COI et le passé simple avaient disparu des manuels scolaires sous le quinquennat précédent, un non sens pour Jean-Paul Brighelli : "On était dans un système tellement idéologique que ça en faisait mal", explique-t-il au micro de RTL. Si ces nouveaux programmes sont pour lui un bon premier pas, il confie attendre "des changements bien plus fondamentaux, en particulier qu'on cesse de fonctionner en cycle et qu'on revienne à des apprentissages annuels".

Jean-Paul Brighelli salue le retour de la dictée quotidienne qui "n'a rien de populiste" car "l’orthographe est une cause nationale". Il souligne également les bienfaits de l'apprentissage des 4 opérations mathématique dès le CP et se réjouit de l'apprentissage de la Marseillaise en CE2 : "Ce n'est pas être nationaliste, c'est savoir d'où l'on vient".