Comment gérer les critiques ?

Qu'elles proviennent de son entourage familial, de ses amis, de ses collègues voire d'un inconnu, la critique est difficile à entendre et à accepter. Il existe deux types de critiques : celles qui sont constructives, qui aident à faire avancer et les attaques personnelles et gratuites, sans autre but que celui de nuire. Comment réagir face à une critique ? Comment en tirer avantage ?

- Cécile Neuville, psychologue experte en psychologie positive, fondatrice du Réseau des Maisons du bien-être et du Centre de Formation ZenPro, auteure de Lâcher prise en 5 minutes par jour (Editions Leduc.s)

- Latifa Gallo, coach certifiée, sophrologue, experte en intelligence émotionnelle, auteur de Se Libérer des émotions négatives (Editions Larousse)

