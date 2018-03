Sécurité routière : une nouvelle campagne choc contre le SMS au volant

et Loïc Farge

publié le 31/08/2016 à 06:58

Le scénario de ce spot démarre par un gros plan sur un automobiliste, qui roule tranquillement en centre-ville. Alors qu’il est au volant, il ne résiste pas à l’envie de lire un message qu’il vient de recevoir. Ces quelques secondes d’inattention vont être irréversibles. Il ne verra pas Julie, cette jeune fille qui traverse devant lui et qui rentre du collège. Il la percutera mortellement. Un message fort, choc, pour une prise de conscience pour un phénomène qui, au fil des ans, s'amplifie.



Un conducteur sur dix reconnaît, en effet, lire ou écrire des messages en conduisant. Cette pratique interdite nécessite de quitter au moins cinq secondes la route des yeux, soit une distance parcourue de 70 mètres en ville, si l'on roule à 50 km/h, et multiplie carrément le risque d’accident par vingt-trois.

L'envoi de SMS, un phénomène profond

Un phénomène accentué par "Pokémon Go". Depuis le lancement officiel de ce jeu en France, le 24 juillet dernier, les écarts de conduite ce sont multipliés. Au Japon, la semaine dernière , une femme a même été renversée et tuée en traversant la route par un conducteur qui chassait les Pokémon. Dans l'Hexagone, il y aurait pas moins de 3,4 millions de conducteurs qui joueraient au volant. Sans compter les piétons qui, eux aussi pris par leur jeu, oublient de lever les yeux de leur téléphone avant de traverser la route

Mais le phénomène est plus profond. "Pokémon Go" n'est que l'arbre qui cache la forêt, dénonce la Sécurité routière. Car les SMS touchent de près ou de loin quasiment tous les automobilistes. À tel point que la Sécurité routière compare désormais l'envoi et la lecture de textos à une conduite aussi dangereuse que rouler en ayant bu ou pris de la drogue.