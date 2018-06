Les prix du carburant reculent légèrement début juin

et AFP

publié le 19/06/2018 à 11:51

C'est un léger recul qui se poursuit désormais depuis trois semaines. Selon les derniers chiffres officiels publiés lundi 18 juin par le ministère de la Transition écologique et solidaire, les prix des carburants en France ont reculé de quelques fractions de centime la semaine dernière.



Le gazole, carburant le plus vendu en France avec environ 80% des volumes, a reculé de 0,23 centime par rapport à la semaine précédente, s'affichant à 1,4648 euro. Le litre d'essence sans plomb 95 (SP95) a baissé de 0,21 centime, passant à 1,5468 euro. Le sans plomb 98 (SP98) a quant à lui baissé de 0,11 centime, passant à 1,6183 euro.

Ce recul modéré des prix à la pompe s'explique par une baisse des cours du pétrole depuis début juin. Selon le site Auto-Plus, cette évolution est la conséquence de l'annonce par l'Arabie Saoudite et la Russie d'un possible accord lors du sommet de l'Opep, qui aura lieu le 22 juin prochain. Les deux pays ont proposé d'augmenter la production de pétrole de 1,5 million de barils par jour au troisième trimestre 2018. Résultat : les marchés anticipent une hausse de la production et les cours diminuent.

Les prix du pétrole étaient en hausse depuis début 2017, après la signature d'un accord de limitation de la production de pétrole entre les membres de l'Opep et ses partenaires. Mais en raison des sanctions américaines contre l'Iran et la baisse de la production vénézuélienne, certains acteurs du marché craignent aujourd'hui de voir le marché manquer d'offre.