le syndic qui joue la montre

Le cas Corinne

Fin juin 2016, Corinne achète un studio, situé au dernier étage. Certes, il y a quelques infiltrations d'eau, mais on lui aurait garanti qu'elles allaient être réparées. D'ailleurs, une déclaration de sinistre est établie avant son acquisition. Et puis, quelques jours après avoir loué son studio, à la suite d'une grosse pluie, de nouvelles infiltrations apparaissent, mais pas au même endroit. Elle contacte le syndic qui gère l'immeuble et on lui aurait répondu qu'il allait faire appel à la garantie décennale. Mais depuis, malgré des recommandés (26 septembre, 24 octobre) et une mise en demeure d'un avocat, le syndic se contente de lui répondre qu'il a missionné une entreprise pour un rapport d'intervention……





