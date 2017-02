La guerre des punaises

Ce matin, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour régler les dossiers les plus urgents. Notamment celui de Vincent en litige avec un opérateur..



Crédit : Romain Boé - Abaca Press Julien COURBET et l'équipe de CPVA - Crédit Romain Boé Abaca Press

par Julien Courbet publié le 03/02/2017 à 09:20

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer



Le cas Maryvonne



Maryvonne nous téléphone pour aider sa fille, à bout de nerfs. Au mois d’octobre dernier, elle découvre de nombreux boutons sur son corps, et elle se met à se gratter sans cesse. La cause ? Des punaises de lit ! Elle fait tout de suite appel à une société de désinsectisation… Mais les punaises reviennent ! Aujourd’hui, cela fait 4 mois que sa fille se bat au quotidien pour trouver une solution… Elle doit emballer tous ses vêtements, ses draps… Son canapé, ses sols et la literie sont recouverts de produit chimique.





Consultez les fiches et cas pratiques de nos experts : administration, habitation, auto, assurances, argent et banque, immobilier, internet et loisirs, vie privée et vie professionnelle, problèmes de voisinage...







Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels





Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !