Euromillions : les résultats du tirage du mardi 29 mai

publié le 30/05/2018 à 00:04

La cagnotte exceptionnelle de ce mardi 29 mai n'a pas fait d'heureux gagnant. Il fallait, pour remporter la somme de 66 millions d'euros mise en jeu en ce début de semaine, jouer la combinaison suivante : 6 - 11 - 20 - 38 - 43, ainsi que les deux étoiles chance 2 et 4.



En revanche, six chanceux, dont un en France, ont coché les cinq bons numéros, ainsi qu'une étoile chance, combinaison leur permettant de remporter 164.503,70 euros. Dix joueurs, dont un en France ont par ailleurs trouvé les cinq bons numéros, sans étoile chance et décrochent ainsi la somme de 21.286 euros. 27 personnes en Europe, dont cinq en France ont coché de leur côté quatre bons numéros et deux étoiles, empochant 4.259,30 euros.

Le code My Million gagnant de ce mardi 29 mai est le suivant : BG 246 3263. Le prochain tirage de l'Euromillions se déroulera le vendredi 1er juin, avec une cagnotte de près de 74 millions d'euros en jeu.