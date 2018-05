Assurance Habitation : des garanties bien au-delà de l'immobilier

publié le 04/05/2018 à 14:48

Restez zen, même en cas d’urgence



Même mineur, un sinistre dans l’habitation peut occasionner de nombreux désagréments. Non seulement il peut être source de stress, mais il peut demander du temps (pour rechercher ou recevoir un artisan, pour effectuer les démarches auprès de son assureur…) et nécessiter une avance de frais.

L’Assurance Habitation de La Banque Postale vous accompagne à chaque étape de votre sinistre. En cas de dégât des eaux, par exemple, votre assurance prend en charge les travaux de recherche de fuite des canalisations intérieures et les frais de remise en état(1). Si votre logement est rendu totalement inhabitable suite à un sinistre garanti, L'Assurance Habitation de La Banque Postale(1) peut vous proposer une solution de relogement temporaire pendant la durée des travaux ainsi qu’une avance financière destinée aux achats de première nécessité si vos effets personnels ont été détruits.



Une aide pour faire face aux tracas du quotidien



Se sentir accompagné et rassuré est indispensable en cas de sinistre. Mais la vie de votre logement ne se résume pas à ces situations d’urgence, fort heureusement !



L’Assurance Habitation proposée par La Banque Postale prévoit un accompagnement face aux petits tracas du quotidien.



Vos clés sont bloquées dans la serrure de votre porte ? En souscrivant l’« Assistance au quotidien »(1), les frais de déplacement d’un professionnel à votre domicile et la première heure de main-d’œuvre (hors pièces) sont pris en charge(1). Une aide qui vaut pour toutes les réparations d’urgence en plomberie, électricité, vitrerie, menuiserie et serrurerie.

Vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation, de décoration ou entretien mais vous manquez de temps pour trouver un prestataire ou pour comparer des devis ? La Banque Postale vous accompagne dans ces démarches grâce à ses services « Allô travaux » et « Allô devis travaux » inclus dans l’« Assistance au quotidien »(1).



Sport, loisirs : vivez votre passion en toute sérénité



Les garanties optionnelles de l’Assurance Habitation proposée par La Banque Postale vont bien au-delà de l’immobilier.



Du jardinage à la pratique du vélo tout-terrain, en passant par l’apprentissage de la musique : ceux qui vivent pleinement leur passion sont parfois amenés à faire l’acquisition de matériels coûteux, entreposés dans le logement et éventuellement utilisés en extérieur.



Pour vous permettre de pratiquer vos loisirs en toute sérénité, l’Assurance Habitation de La Banque Postale a imaginé et mis en place des garanties spécifiques.



Vous êtes passionné par le jardinage ? Optez pour la garantie « Équipement et Installations extérieurs »(1). Elle ne couvre pas seulement votre mobilier de jardin mais aussi vos arbres fruitiers, votre matériel de jardinage, votre barbecue, les jeux et portiques des enfants, votre installation d’arrosage automatique, etc.



Pour protéger vos équipements de loisirs (vélo, instruments de musique portables) et votre matériel de sport en cas d’accident ou de vol y compris avec agression survenu à l’extérieur de votre logement, il est possible de souscrire la garantie « Équipements de loisir et de sport »(1).



Hébergement temporaire en cas de sinistre garanti, dépannage serrurerie, absence d’avance de frais, garanties complémentaires : l’Assurance Habitation simplifie vos démarches et s’adapte à tous vos besoins. Parce que votre logement, c’est aussi et surtout une part importante de votre vie.



MENTIONS LEGALES

(1) Dans les limites et conditions prévues aux Conditions Générales et Particulières de votre contrat d’Assurance Habitation.



LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD - S.A. au capital de 136 440 000 €. Siège social : 34 rue de la Fédération 75015 Paris. RCS Paris 493 253 652. La Banque Postale Assurances IARD délègue la gestion des prestations d’assistance à MUTUAIDE ASSISTANCE - S.A. au capital de 9 590 040 €. Siège social : 8-14 avenue des Frères Lumière 94368 Bry-sur-Marne CEDEX. RCS Créteil 383 974 086. Entreprises régies par le Code des assurances.