Si 80% de la production vient de la région nantaise, Nicolas Bigot est producteur de muguet dans la Sarthe, et déplore un cru 2016 plutôt mauvais. "C'est clairement la pire année qu'on ait connu", regrette-t-il en précisant c'est l'année où le muguet est venu le plus tard depuis que le muguet a commencé a être produit dans la Sarthe.



Le muguet a besoin d'un hiver froid, et la météo des derniers jours doit être douce pour permettre aux fleurs d'éclore. Et ces dix derniers jours ont été particulièrement froids. Ce qui a des conséquences économiques, et a causé une baisse de 15% de la production pour Nicolas Bigot.

Toutefois, les négociations du prix ont, heureusement pour lui, été établies six mois en avance avec la grande distribution, son principal intermédiaire. Mais Nicolas Bigot estime qu'il va y avoir tout de même une augmentation des prix pour le consommateur compte tenu de cette baisse de la production.