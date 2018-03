publié le 21/03/2018 à 18:42

Un constat alarmant. Comme chaque année à l'approche du Sidaction, un sondage réalisé par l'Ifop et Bilendi dresse un état des lieux des croyances des jeunes sur le Sida et de leurs pratiques. Les chiffres ne sont pas bons, et confirment la baisse continue du niveau d'information des 15-24 ans sur le Sida depuis trois ans, et la montée en puissance de croyances erronées.



95% des 15-24 ans interrogés sont au courant que des rapports sexuels non protégés avec une personne séropositive est une pratique à risque, mais ce chiffre est en baisse depuis 2015. Seuls 58% des jeunes estiment que le Sida peut être transmis lors d'un tatouage ou d'un piercing. Une baisse spectaculaire de 12 points en un an.

Beaucoup pensent en fait être à l'abris du Sida, puisque 32% des 15-24 ans sont certains d'avoir moins de risques que les autres. De nombreuses croyances erronées progressent chez les jeunes, témoignant d'une baisse de l'information qui leur est dispensée sur le sujet, après des années d'efforts. 32% des jeunes interrogés déclarent n'avoir jamais bénéficié de cours de prévention sur le Sida au lycée.

Les croyances que près d'un jeune sur cinq dit partager sont parfois déroutantes. La pilule ou le paracétamol protègent du Sida, qui peut d'ailleurs pour certains se transmettre par la transpiration, la salive, ou en s'asseyant sur des toilettes publiques... Autant d'idées reçues qui sont erronées. Pour 12% des jeunes interrogés, les associations de lutte contre le Sida en font trop. Pourtant, il semble qu'il leur reste encore un peu de travail.

Les idées reçues des 15-24 ans sur le Sida

Sondage Ifop-Bilendi pour Sidaction réalisé en ligne en février 2018 auprès d'un échantillon de 1002 personnes représentatives de la population française âgée de 15 à 24 ans.