Antoine Griezmann et Kylian Mbappé lors du match contre l'Uruguay le 6 juillet

et AFP

publié le 06/07/2018 à 16:44

Le quart de finale entre la France et l'Uruguay a démarré sur les chapeaux de roue, vendredi 6 juillet à Nijni Novgorod, en Russie. L'attaquant star Edinson Cavani, blessé au mollet gauche contre le Portugal en 8es de finale (2-1), est remplacé en attaque par Cristhian Stuani pour épauler Luis Suarez.



Côté français, Didier Deschamps a choisi Tolisso à la place de Blaise Matuidi, suspendu, aux côtés des habituels récupérateurs de l'entrejeu, Paul Pogba et N'Golo Kanté. Le sélectionneur des Bleus a reconduit sans surprise les dix autres titulaires qui avaient battu l'Argentine en 8es de finale samedi dernier (4-3), avec notamment une attaque formée par Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kylian Mbappé.

Mais c'est d'un défenseur que le danger est venu. Raphaël Varane a ouvert le score pour la France d'une somptueuse tête après une passe d'Antoine Griezmann. C'est le 3e but du défenseur central en 47 sélections.



#CM2018 #FRAURU 39è, 0-1



¿¿¿¿ BUT FRANCAIS

¿¿ VARANE DE LA TÊTE



Sur un coup franc de Griezmann, Varane surgit bien et touche suffisamment le ballon de la tête pour le dévier dans les filets de Muslera, 1-0 pour les Bleus !!

Regardez ¿ https://t.co/VthwxYv0ct — Téléfoot (@telefoot_TF1) 6 juillet 2018

Le statut de passeur décisif ne lui suffisait pas ! Antoine Griemann a doublé la mise à la 61e minute d'une lourde frappe du pied gauche qui a trompé le gardien uruguayen. Muslera était dessus, mais a commis une grosse faute de main. C'est bien parti pour les Bleus.



#CM2018 #FRAURU 61è, 2-0



¿ BUT DE GRIEZMANN ¿¿

¿ QUELLE ERREUR DE MUSLERA ¿¿



2-0 !!!!! Devant la surface, Griezmann frappe du gauche, une frappe qui file droit dans les gants de Muslera... qui nous fait une Karius, ça fait but, quelle bourde !! https://t.co/BuO8PVUP9i — Téléfoot (@telefoot_TF1) 6 juillet 2018