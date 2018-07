publié le 31/08/2016 à 12:34

À en croire les dernières rumeurs en provenance de la Côte d'Azur, ce n'est plus qu'une question d'heure. Après avoir porté les couleurs de l'Inter Milan, de Manchester City, du Milan AC (son dernier clubs en date) et de Liverpool, Mario Balotelli va tenter de se relancer en France, et plus précisément à Nice. L'attaquant international italien de 26 ans est capable du meilleur comme du pire sur un terrain, et surtout en dehors. Les exemples ne manquent pas.

Octobre 2011. Âgé de 21 ans, le Ghanéen d'origine, alors joueur de Manchester City, à l'idée de tirer un feu d'artifice depuis sa salle de bain. Une serviette prend feu et bientôt c'est toute la villa qui s'embrase. Bilan : 700.000 euros de dégâts. C'est son plus spectaculaire dérapage. En septembre de la même année, vexé de ne pas être titulaire avec la sélection italienne contre les Îles Féroé, l'attaquant sort une tablette et joue avec sur le banc de touche.



Quand il ne s'amuse pas à tirer des fléchettes sur des jeunes du centre de formation de City (sans conséquence heureusement), Balotelli, incapable au passage d'enfiler une simple chasuble, peut également avoir envie d'aller visiter une prison pour femmes par simple curiosité.

Le Palermitain de naissance est aussi connu pour sa propension à plier ses voitures de luxe... et sa répartie. Lors d'un accident en août 2010, les policiers trouvent près de 6.000 euros en liquide dans son véhicule et lui demande pourquoi. "Parce que je suis riche", leur répond-il.

Sa vie privée, enfin, est des plus chaotiques, semées de tests en paternité et d'aventures avec des actrices porno. Sur la Côte d'Azur, les tentations seront encore grandes. Les dirigeants Niçois, si l'affaire se conclut effectivement, devront sans doute s'armer de patience, à moins que "Super Mario", comme il l'affirme régulièrement, ait vraiment mûri.