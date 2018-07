publié le 28/05/2018 à 22:02

L'équipe de France a fini par faire sauter le verrou irlandais, lundi 28 mai au Stade de France lors du premier de ses trois matches de préparation à la Coupe du Monde en Russie (2-0). Le gardien Colin Doyle a d'abord repoussé plusieurs occasions françaises, comme ces frappes de Benjamin Mendy à la 25e et Kylian Mbappé à la 31e.



Son poteau l'a ensuite supplé sur une nouvelle tentative de Corentin Tolisso (37e). L'ouverture du score (40e) est finalement venue d'Olivier Giroud, meilleur buteur en activité des Bleus et désormais l'égal d'un certain Zinédine Zidane sur ce plan. L'attaquant de Chelsea (31 ans) a signé en deux temps son 31e but en 72 sélections (le même total que Michel Platini).

#FRAIRL 40è 1-0

OLIVIER GIROUD !! Sur corner, l'attaquant des Bleus s'élève plus haut que son défenseur. Le gardien irlandais sort un arrêt-rêfexe mais Giroud suit bien et la met finalement dedans, 1-0 pour les Bleus !

Regardez ¿¿ https://t.co/V0qOUi9lDL — Téléfoot (@telefoot_TF1) 28 mai 2018

Trois minutes plus tard, la défense de l'Irlande cédait une seconde fois. Le grand Doyle (1,95 m) se montrait impuissant sur une frappe enroulée de Nabil Fekir, qu'il repoussait... dans son propre but. Une boulette un peu à l'image de celle du gardien de Liverpool Loris Karius sur le deuxième but de Gareth Bale en finale de Ligue des champions.

#FRAIRL 44è 2-0

FEKIR !! Et quelle bourde du gardien irlandais !!!! Dans la surface côté gauche, le Lyonnais se décale bien et frappe : le dernier rempart adverse boxe la balle... dans son propre but !

Regardez ¿¿ https://t.co/6OCuhJeNf5 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 28 mai 2018