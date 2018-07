publié le 30/06/2016 à 21:24

Dans ce premier quart de finale de l'Euro 2016, le Portugal est venu à bout de la Pologne (1-1, 5-3 tab) lors de la séance de tirs au but ce jeudi 30 juin à 21h au stade Vélodrome de Marseille. Les Aigles ont bien attaqué la rencontre et ont ouvert le score dès la 2ème minute. Le deuxième but le plus rapide de l'histoire de la compétition derrière le Russe Dimitri Kirichenko (1 min 7 secondes contre la Grèce en 2004). Robert Lewandowski a donné l'avantage à son équipe et par la même occasion a ouvert son compteur dans le tournoi.





Le Portugal s'est ressaisi et a largement dominé le reste de la première période. Les hommes de Fernando Santos ont été récompensé peu après la demi-heure de jeu. Renato Sanches, le jeune prodige portugais a déclenché une frappe à l'entrée de la surface et a égalisé. Son tir puissant est détourné par Grzegorz Krychowiak et trompe Lukasz Fabianski. Finalement, Jakub Blaszczykowski a scellé le sort de son équipe en manquant son penalty face à Rui Patricio.

Euro 2016 : le tableau de la phase finale