publié le 06/07/2018 à 20:28

Qui sera l'adversaire de la France en demi-finale, mardi 10 juillet (20h) à Saint-Pétersbourg ? Déjà alléchant sur le papier, le quart de finale entre la Belgique et le Brésil prenait une saveur encore plus particulière avec cette question. Le vainqueur retrouvera les Bleus pour une place en finale, après la victoire des hommes de Didier Deschamops sur l'Uruguay (2-0) en fin d'après-midi. Et ce sera la Belgique.



Le match a débuté tambour battant avec des occasions de part et d'autre. Thiago Silva a notamment heurté le poteau de la tête (8e) sur corner. Ce sont les Belges qui ont trouvé la faille en premier, grâce à un but contre son camp de Fernandinho (13e) sur un corner de Nacer Chadli prolongé par Vincent Company.

#CM2018 #BRABEL 13è, 0-1



¿ BUT BELGE ¿¿

¿ CSC DE FERNANDINHO



Sur un corner tiré par Chadli, Kompany dévie au 1er poteau, assez pour surprendre Fernandinho qui, du bras, marque contre son camp, 1-0 pour la bande à Hazard ! https://t.co/eJFcP43OGP — Téléfoot (@telefoot_TF1) 6 juillet 2018

1-0. Et 2-0 juste après la demi-heure de jeu en faveur de la Belgique (31e). Corner en faveur du Brésil. Romelo Lukaku récupère le ballon pour les Diables Rouges, remonte le ballon et sert Kevin De Bruyne sur sa droite. Au bout du contre, le milieu de Manchester City place une frappe du droit qui fait mouche.

#CM2018 #BRABEL 31è, 0-2



¿¿ ET DE DEUX POUR LA BELGIQUE

¿¿¿¿ DE BRUYNE TRANSPERCE ALISSON



Après un rush sur 50m de Lukaku, De Bruyne est trouvé. Il avance, n'est pas attaqué... et frappe à 20m, Alisson est battu, 2-0 pour les Diables Rouges ¿¿https://t.co/vbIg4VVMtH — Téléfoot (@telefoot_TF1) 6 juillet 2018

Supérieure au retour des vestiaires, la Seleçao est parvenue à marquer le but de l'espoir par le remplaçant Renato Augusto à la 76e, de la tête, sur une merveille de passe lobée de Philippe Coutinho. Mais ni le même Coutinho ni Neymar, ni un autre Brésilien n'a réussi à arracher la prolongation.

#CM2018 #BRABEL 76è, 1-2



¿¿ REDUCTION DU SCORE BRESILIENNE

¿ RENATO AUGUSTO DE LA TÊTE



Sur un centre de la gauche de Coutinho, Renato Augusto place une tête décroisée sur laquelle Courtois ne peut rien cette fois-ci, tout est relancé !

Regardez ¿ https://t.co/tYzf4GwjNE — Téléfoot (@telefoot_TF1) 6 juillet 2018