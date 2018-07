publié le 26/04/2017 à 22:17

Face à une formation monégasque sans aucun titulaire habituel, le PSG et son équipe proche du 11 type s'est invitée sans états d'âme à la finale de la centième Coupe de France de football. Le 27 mai contre Angers au Stade de France, le club de la capitale aura la possibilité de remporter sa troisième Coupe de France d'affilée, soit la onzième de son histoire, un nouveau record national.



Si l'ASM s'est créée la première véritable grosse occasion de la partie, une tête de Diallo sur laquelle Alphonse Areola s'est parfaitement détendue, ce sont les Parisiens qui ont ouvert le score à la 26e minute. Morgan De Sanctis a relâché le ballon après une frappe enroulée d'Angel Di Maria, permettant à Edinson Cavani de trouver Julian Draxler qui n'a plus eu qu'à marquer dans le but vide.

¿¿ Le PSG ouvre le score avec Draxler !

¿¿ Le PSG ouvre le score avec Draxler !

Six plus tard, l'Uruguayen réalisait le break d'une subtile Madjer dont il a le secret, une talonnade du droit décroisée dans le petit filet adverse (2-0, 32e). C'est déjà le 45e but de sa saison toutes compétitions confondues, le 126e sous les couleurs du PSG.

Superbe madjer de Cavani pour le 2-0 !

Superbe madjer de Cavani pour le 2-0 !

Monaco prenait l'eau et allait continuer de s'enfoncer. Le jeune et malheureux Mbae marquait contre son camp à la réception d'un coup franc adverse.

CSC malheureux de Mbae ! 3-0 pour le PSG

CSC malheureux de Mbae ! 3-0 pour le PSG

Sous la pression, et dans la foulée du troisième but, le Paris Saint-Germain réussissait un joli carré avec un but de Blaise Matuidi, qui poussait au fond des filets l'offrande de Di Maria.

¿¿ Matuidi enfonce l'ASM avec ce 4ème but!

¿¿ Matuidi enfonce l'ASM avec ce 4ème but!

Cerise sur le gâteau pour une jolie "manita", à la suite d'un cafouillage sur coup franc, Marquinhos marquait de près.

Marquinhos clos le score ! 5-0 pour le PSG

Marquinhos clos le score ! 5-0 pour le PSG

Coupe de France : résultats des demi-finales

Mardi 25 avril :

Angers - Guingamp : 2-0



Mercredi 26 avril :

PSG - Monaco : 5-0



Finale :

Samedi 27 mai au Stade de France à 21h00