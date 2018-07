publié le 27/03/2018 à 19:09

Après sa défaite face à la Colombie au Stade de France, l'équipe de France s'est rassurés en Russie. Rarement inspirés et parfois bousculés par leurs adversaires du jour, les Bleus ont fini par ouvrir le score à la 41e minute à Sain-Pétersbourg.



Titularisé dans un milieu à trois, Paul Pogba a trouvé Kylian Mbappé, préféré à Olivier Giroud en pointe. Le Parisien s'est remis sur son pied droit, a fixé son défenseur avant de tromper le gardien russe d'une frappe à ras de terre.

#RUSFRA 0-1

A la 40è, Mbappé est bien servi par Pogba : il déboule, élimine son adversaire direct d'une feinte de frappe... avant de frapper croisé ! Le gardien russe est pris à contre-pied, ça fait 1-0 pour les Bleus !

Revoir ce but ici ¿¿https://t.co/g4klGw2tsq — Téléfoot (@telefoot_TF1) 27 mars 2018

En début de seconde période, Paul Pogba, contesté à Manchester United et critiqué en équipe de France pour ses performances en dents de scie, a doublé la marque sur coup franc. À 25 mètres des buts du portier russe, légèrement à gauche, le milieu de terrain a parfaitement brossé le ballon pour contourner le mur et trouver le chemin des filets.

#RUSFRA 49è

Dès le retour des vestiaires, Paul Pogba tape un coup franc direct... directement dans le but russe, sa frappe enroulée est imparable pour le gardien adverse, ça fait 2-0 pour les Bleus !

Revoir ce très beau but ici ¿¿https://t.co/bVF3liBP3R — Téléfoot (@telefoot_TF1) 27 mars 2018

Mais l'équipe de France s'est une nouvelle fois fait surprendre dans ce second match amical. La Russie, 63e nation mondiale au classement FIFA, n'a pas manqué de réduire l'écart peu après l'heure de jeu, grâce à Smolov.

#RUSFRA 68è 1-2

Les Russes réduisent la marque !! Le centre au cordeau de Smolnikov est parfait et prend toute la défense française à revers, Lloris ne peut rien sur la reprise de Smolov, ça fait 1-2 !

Revoyez ce but ICI ¿¿https://t.co/t5oJrjcaCD — Téléfoot (@telefoot_TF1) 27 mars 2018

Insuffisant malgré tout pour renverser la tendance dans cette rencontre quelque peu ennuyeuse. À la 83e minute, Kylian Mbappé, encore lui, a tué les derniers espoirs russes de revenir au score. Trouvé dans la surface par Matuidi, l'attaquant français a parfaitement enchaîné les passements de jambe avant de tromper Lunev d'une frappe lourde à ras de terre.

#RUSFRA 83è

OH CE BIJOU !! Matuidi trouve Mbappé dans la surface russe. Il envoie son adversaire direct en tribune d'un délicieux passement de jambe, et sa frappe soudaine passe entre les jambes de Lunev, ça fait 3-1 !

Revoyez ce but SUPERBE ici ¿¿https://t.co/FnGu8SpB0N — Téléfoot (@telefoot_TF1) 27 mars 2018

Ce match amical en Russie était le dernier avant l'annonce de la liste des 23 qui iront au Mondial. Ce sera le mardi 15 mai. Il y aura ensuite encore trois matches de préparation contre l'Irlande, l'Italie et les États-Unis les lundi 28 mai, vendredi 1er et samedi 9 juin avant d'affronter au 1er tour l'Australie, le Pérou et le Danemark les samedi 16, jeudi 21 et mardi 26 juin.