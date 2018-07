publié le 27/09/2017 à 21:32

Moins de deux minutes. C'est le temps qu'il aura fallu au Paris Saint-Germain pour tromper la vigilance munichoise et inscrire le premier but de la rencontre. Lancé côté gauche, Neymar repique dans l'axe, élimine deux joueurs et adresse une merveille de passe à Dani Alves, le latéral droit parisien.



Son acolyte brésilien, seul au second poteau ajuste Sven Ulreich, le gardien numéro 2 du Bayern Munich, pour ouvrir le score et enflammer le Parc des Princes pour ce premier rendez-vous européen à domicile de la saison (1-0, 31e). Un début de match idéal pour les hommes d'Unai Emery dans ce choc du groupe B entre le PSG et le Bayern, parmi les principaux favoris à la victoire finale.



> PSG / Bayern - Dani Alves marque d'entrée ! Durée : 01:20 |

Le club allemand remet petit à petit le pied sur le ballon, avec plusieurs tentatives infructueuses à l'image de Thomas Müller (12e) Javi Martinez (18e), Lewandowsky (22e) ou encore Alaba (25e).

Sous pression, les Parisiens développent un jeu en contre. Et à la demi-heure de jeu, le PSG réussit à doubler la mise. Bien lancé par Dani Alves, Kylian Mbappé temporise sur le côté droit de la surface avant de servir Edinson Cavani en retrait. L'attaquant uruguayen, en bonne position, ne se pose aucune question et fusille le portier munichois d'une frappe puissante du pied droit (2-0, 31e).

> PSG / Bayern - Cavani fait le break ! Durée : 01:22 |

Dani Alves, Edinson Cavani puis l'inévitable Neymar. À l'heure de jeu, le Brésilien surgit au milieu de la surface pour propulser le cuir au fond des filets et tuer les espoirs munichois dans cette rencontre. Mais ce but intervient surtout après une action de haut vol de Kylian Mbappé, qui s'est aisément débarrassé de David Alaba. Une nouvelle performance de haut vol pour la pépite française, sorti sous une standing ovation du Parc des Princes.

> PSG/Bayern Munich - Encore un festival de Mbappe, Neymar a la conclusion, 3-0 Durée : 01:30 |