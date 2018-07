publié le 31/08/2017 à 21:51

Le spectre de vivre une soirée cauchemar, et avec lui de voir s'éloigner la Coupe du monde l'été prochain n'a pas eu le temps de prendre forme au Stade de France. Après seulement 14 minutes, les hommes de Didier Deschamps menaient déjà 1-0 face à des Pays-Bas inexistants malgré leur duo offensif compsé d'Arjen Robben et Wesley Sneijder.



Juste avant le quart d'heure de jeu, Djibril Sidibé récupérait un ballon que tenait de ressortir l'arrière-garde néerlandaise, et le transmettait à un Antoine Griezmann des grands soirs. Une deux avec Olivier Giroud, comme aux plus belles heures de l'Euro 2016. Seul face face à Jasper Cillessen, la coqueluche des Bleus ne tremblait pas et plaçait sa frappe du gauche entre les jambes du portier remplaçant du FC Barcelone.

Seul regret au terme de ces 45 premières minutes : ne pas être parvenu à doubler la mise malgré une emprise de tous les instants et des occasions pour Paul Pogba, Kingsley Coman, Layvin Kurzawa.

¿¿ 1-0 ¿¿

Entame IDÉALE pour les Bleus avec ce but de Griezmann. Combinaison PARFAITE avec Giroud !!https://t.co/HIkZWeUf2J — Téléfoot (@telefoot_TF1) 31 août 2017

La France trépigne en début de second mi-temps, alors qu'une tête de Arjen Robben, repoussée par Umtiti, a fait entrevoir l'espace d'un instant le scénario du 1-1. Mais à la 73e minute de jeu, c'est Lemar qui offre le break à la France. Sur un centre de Sidibé dégagé vers lui, le Monégasque lâche une volée du gauche. Directement dans la lucarne du gardien hollandais.

¿¿ 2-0 ¿¿

Quel but FANTASTIQUE de Thomas Lemar ! Une volée limpide qui finit dans la lucarne ¿https://t.co/dmYfjxWQWt — Téléfoot (@telefoot_TF1) 31 août 2017

Quelques instants plus tard, Thomas Lemar double sa mise. Une contre-attaque fulgurante permet à Antoine Griezmann, de servir à sa gauche. Le Monégasque s'en empare et la pousse au fond du but, laissant Alexandre Lacazette, lui aussi complètement démarqué, les bras ballants alors que la passe lui semblait destinée. À 3-0, une éventuelle déroute face au Pays-Bas semble maintenant presque impossible.

¿¿ 3-0 ¿¿

Contre-attaque éclair pour les Bleus ! Passe de Griezmann et Thomas Lemar est à la conclusion !!https://t.co/28BYbCZrm0 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 31 août 2017

Le jour même où il officialise sa venue au PSG, avec une option d'achat de 180 millions d'euros, Kilian Mbappé y va aussi de son but. Ce recordman de précocité - seulement 18 ans - après un enchaînement lucide avec Sidibé glisse une balle du plat du pied au fond du filet. Le score s'élève alors à 4-0 pour finir la rencontre.

¿¿ 4-0 ¿¿

Aujourd'hui, il signe au @PSG_inside et marque son 1er but avec les Bleus.

BRAVO M. @KMbappe ¿¿https://t.co/MQBQs2V4s2 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 31 août 2017