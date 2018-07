publié le 31/05/2016 à 13:28

Si le match France-Cameroun a marqué le début des choses sérieuses pour l'équipe de France en vue de la préparation de l'Euro 2016, ce lundi 30 mai a aussi vu le démarrage de la saga "Le mauvais joueur". Kervin Portelli est allé jouer les trublions chez des supporters adverses, en l'occurrence Freddy et ses amis tous fans des Lions indomptables. Après un chemin marqué par les bouchons et une pluie continue, voilà le maître-chambreur arrivé à Nogent-sur-Marne, accueilli par un Freddy en fusion et en maillot du Cameroun.



Le combat a été épique entre les deux fans, à coup de punchlines et d'explosions de joie lors des buts. Seul (ou presque) face à 6 Camerounais parfois furieux contre l'arbitre gallois (non Freddy, il n'était pas français), Kervin n'a pas flanché et a tenu bon en appuyant là où ça faisait mal : le score final et la victoire des Bleus. Mauvais joueur mais fair-play, Kervin a tenu à régaler l'assistance en pizza mais surtout en offrant un cadeau à Freddy. De quoi redonner aux Lions leur caractère indomptable.

Pendant toute la durée de l'Euro 2016, lors de chaque match de l'équipe de France, retrouvez "Le mauvais joueur" sur le compte Snapchat de RTL.

Comment suivre '"Le mauvais joueur" ?

Téléchargez l'application dans l'Apple Store et Google Play. Pour nous ajouter, entrez le nom "rtlfrance" dans le moteur de recherche ou scannez le snapcode ci-dessous.

RTL Sur Snapchat