publié le 26/06/2018 à 20:26

L'Argentine, globalement peu inspirée, s'est tout de même qualifiée pour les 8es de finale du Mondial 2018, grâce à sa victoire sur le fil contre le Nigeria (2-1), mardi 26 juin à Saint-Pétersbourg. Deuxième du groupe D, elle affrontera un adversaire d'un tout autre calibre que les Super Eagles, samedi 30 juin (16h) à Kazan : l'équipe de France, première du groupe C malgré un match nul sans saveur face au Danemark (0-0).



Dans ce festival d'ouvertures manquées, de passes ratées et d'approximations en tous genres, il aura suffi d'une passe plus précise que les autres, la classe d'un quintuple Ballon d'or et la reprise réussie d'un défenseur pour sauver l'Argentine. D'abord, Banega réussit une longue ouverture par-dessus la défense nigeriane, Messi contrôle, Messi accélère, Messi croise sa frappe pour battre Uzoho (1-0, 14e).

Virtuellement qualifié à ce moment-là, l'Argentine repassait derrière le Nigeria au classement à la 51e minute. Les Africains égalisaient sur un penalty transformé par Victor Moses (51e) après un ceinturage de Javier Mascherano sur William Troost-Ekong.

C'est finalement le défenseur central Rojo emportera la décision, trompant Uzoho à la 86e minute, en réussissant enfin le geste technique que ses attaquants s'étaient acharnés à manquer.

