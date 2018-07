publié le 07/07/2018 à 20:47

L'incroyable aventure de la Russie dans "son Mondial" va-t-elle se poursuivre ? Tombeuse de l'Espagne aux tirs au but en 8e, l'équipe du pays hôte n'est pas encore en demi-finale, loin de là. Mais elle a créé une nouvelle sensation en ouvrant la marque à la 31e minute face à la Croatie en quart, samedi 7 juillet à Sotchi.



L'action du but est sublime : Ivan Rakitic laisse filer Denis Cheryshev qui combine avec Aleksandr Samedov et place une frappe du gauche des 20 m dans la lucarne de Danijel Subasic, le héros croate de la séance de tirs au but face au Danemark. C'est déjà le quatrième but du milieu de Villareal dans la compétition. Cheryshev, 27 ans, a terminé sa formation au Real Madrid, avant d'en porter les couleurs en professionnel à sept reprises.

#CM2018 #RUSCRO 31è, 1-0



¿ BUT RUSSE ¿¿

¿ CHERYSHEV EN PLEINE LUCARNE



But FOU de Denis Cheryshev !! Après un une-deux avec Zyuba, Cheryshev plein axe claque une frappe soudaine qui finit dans la lucarne d'un Subasic trop surpris pour bouger ! https://t.co/z8RZjtJ1qo — Téléfoot (@telefoot_TF1) 7 juillet 2018

Tout est cependant à refaire pour la "Sbornaïa" puisque les Croates sont revenus au score huit minutes plus tard. Ivan Perisic évite la sortie en touche, transmet à Mario Mandzukic qui centre en retrait. Au point de penalty, Andrej Kramaric place sa tête, alors qu'Ante Rebic arrivait au second poteau.

#CM2018 #RUSCRO 39è, 1-1



¿¿ EGALISATION CROATE

¿ KRAMARIC DE LA TÊTE



Côté gauche, Mandzukic est étrangement seul et peut déborder. Son centre, puissant et à mi-hauteur, trouve Kramaric au premier poteau, dont la tête décroisée va au fond ! https://t.co/HVBZQIvqV3 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 7 juillet 2018