publié le 29/09/2016 à 11:26

Au-delà des questions sportives, l'Olympique de Marseille suscite une autre interrogation : quand Frank McCourt va-t-il prendre les commandes effectives du club phocéen ? L'Américain, introduit lors d'une conférence de presse par Jean-Claude Gaudin le maire de la ville, et qui a déjà indiqué que son président délégué sera Jacques-Henri Eyraud, est en phase finale dans le processus de rachat de l'OM.



La Provence indique que les deux parties sont en plein "closing", c'est à dire en pleine rédaction des documents juridiques finaux. Le quotidien croit savoir ainsi que le rachat de l'Olympique de Marseille sera effectif entre le 15 et le 25 octobre, et plus précisément avant le 23, date du prochain "Clasico" opposant le PSG à l'OM au Parc des Princes.



Ainsi l'officialisation et la passation de pouvoir officielle et symbolique aurait lieu entre Margarita Louis-Dreyfus et Frank McCourt lors de cette rencontre prestigieuse, et les deux personnes seraient présentes à cette occasion dans les tribunes parisiennes.