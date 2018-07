UEFA Euro 2016 : comment se passe la revente de billets ?

publié le 29/06/2016 à 14:00

La chasse aux billets pour les quarts de finale continue et les spectateurs peuvent à tout moment revendre des places. Cependant, le marché noir est censé être évité par un site spécial. Les reporters RTL ont vu, autour des stades, des vendeurs à la sauvette, mais on ne sait jamais s'il est bon, ou non, d'acheter ces billets.



Maître Anne Geslain, avocate membre de "Eurojuris", indique que, pénalement, il n'y a aucun risque. Le risque souvent, est de se retrouver avec un faux billet et par conséquent, de perdre sa mise. Les billets émis par l'UEFA sont, de plus, nominatifs. Ils ne correspondront donc pas à la même identité que le racheteur. Avec des contrôles d'identités fréquents aux abords du stades étant donné le contexte actuel, il se peut que l'entrée vous soit refusée.

La plateforme officielle, seul moyen légal de se procurer un billet

Pour un billet acheté sur un site de revente, c'est le même procédé, on peut ne rien recevoir ou recevoir un faux billet. Le revendeur risque néanmoins une amende de 15.000 euros voire 30.000 euros, s'il récidive. C'est quelque chose de difficilement contrôlable. Le marché noir continue malgré la mise en place du site officiel de revente de l'UEFA. C'est une source de revenus non négligeable pour des personnes qui n'ont pas d'autres revenus à côté étant donné que le prix d'un billet est multiplié par 2 ou 3.

Heureusement, l'organisation du championnat d'Europe de football a mis en place une plateforme légale de revente des billets. Sur celle-ci, pour les supporteurs désireux de revendre les tickets dont ils ont hérité de façon aléatoire lors du tirage au sort initial peuvent le faire sans risque. C'est le seul et l'unique moyen d'être sûr d'avoir un authentique billet et à des prix raisonnables.