publié le 29/09/2016 à 23:01

C'est une déception pour les Stéphanois. Les hommes de Christophe Galtier n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul 1-1 face à Anderlecht. Au Chaudron, les Verts ne se sont jamais montrés assez armés pour prendre réellement le dessus sur la défense belge. Les nombreuses blessures que subit le groupe ont pesé lors de ce deuxième match d'Europa League. Ce sont mêmes les Bruxellois qui se sont montrés les plus dangereux. Hanni, très en vue, est trouvé au second poteau mais sa tête placée touche le montant de Moulin (12e). Les Verts répliquent mais Nolan Roux ne trouve pas le cadre (16e). Ce sont les deux seules grosses occasions de cette première période.



Les Verts reprennent mal la partie et reculent sur le terrain. Les joueurs d'Anderlecht se montrent plus précis dans les transmissions. À l'heure de jeu, Hanni centre en retrait mais il est contré par le bras de Lacroix dans la surface de réparation. Après Nice à Krasnodar, l'ASSE concède un pénalty transformé par Tielemans (0-1, 62e). Les Belges maitrisent et les pauvres tentatives stéphanoises ne portent pas leurs fruits, pour l'instant. Car les hommes de Christophe Galtier vont avoir la bonne idée d'y croire et Nolan Roux, opportuniste, profite d'une énorme erreur du gardien belge pour égaliser dans le but vide (1-1, 90+4e). Les Verts arrachent le nul 1-1 mais manquent l'occasion de valider leur bon match nul à Mayence (1-1).



Europa League 2016-2017 : les résultats de la 2e journée

Jeudi 29 septembre :

Groupe A :

Fenerbahçe - Feyenoord Rotterdam : 1-0

Manchester United - Zorya Louhansk : 1-0



Groupe B :

Astana - Berne : 0-0

Olympiakos - APOEL Nicosie : 0-1



Groupe C :

Qabala - Mayence : 2-3

Saint-Étienne - Anderlecht : 1-1



Groupe D :

Dundalk - Maccabi Tel-Aviv : 1-0

Zénith Saint-Pétersbourg - AZ Alkmaar : 5-0



Groupe E :

AS Roma - Astra Giurgiu : 4-0

Austria Vienne - Viktoria Plzen : 0-0



Groupe F :

Athletic Bilbao - Rapid Vienne : 1-0

Racing Genk - Sassuolo : 3-1



Groupe G :

Ajax Amsterdam - Standard Liège : 1-0

Celta Vigo - Panathinaïkos : 2-0



Groupe H :

Chaktior Donetsk - Sporting Braga : 2-0

La Gantoise - Konyaspor : 2-0



Groupe I :

Schalke 04 - Salzbourg : 3-1

Krasnodar - Nice : 5-2



Groupe J :

Fiorentina - Qarabag : 5-1

Slovan Liberec - PAOK Salonique : 1-2



Groupe K :

Sparta Prague - Inter Milan : 3-1

Hapoel Beer-Sheva - Southampton : 0-0



Groupe L :

Steaua Bucarest - Villareal : 1-1

FC Zurich - Ankararspor : 2-1