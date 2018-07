Équipe de France : "Encore beaucoup de boulot", estime Bixente Lizarazu

Russie-France : "On veut une équipe avec plus de personnalité", explique Lizarazu

publié le 28/03/2018 à 07:17

L'équipe de France de football s'est imposée mardi 27 mars face à la Russie, à Saint-Petersbourg. Un succès 3-1 grâce à un doublé de Mbappé et un joli coup franc de Pogba. Une réaction face à un adversaire moyen, qui rassure quelque peu après une défaite à domicile quatre jours plus tôt face à la Colombie (2-3).



Malgré cette victoire, Bixente Lizarazu n'est pas forcément rassuré, ni convaincu. "Ça va un peu mieux. Pas forcément après la première période, qui était vraiment très pâle, pas beaucoup de rythme, assez inquiétant", relève le champion du monde 98 et consultant RTL. Néanmoins, l'ancien arrière gauche du Bayern et des Bleus souligne une meilleure seconde période. "On est rassuré par le talent individuel", indique-t-il.

Mais il nuance là encore. Il n'est "pas forcément rassuré par la force collective de cette équipe". "Il n'y pas encore cette impression de domination, de maîtrise. Donc on ne peut pas non plus s'enflammer ", tempère-t-il en comparant avec la force collective de l'Allemagne ou de l'Espagne qui sont "des machines". "Après il y a cette force mentale qui manque un peu, on veut une équipe avec plus de personnalité", explique Bixente Lizarazu.