RTL Foot du vendredi 2 octobre 2020 : PSG-Angers, Deschamps et Cardona

publié le 02/10/2020 à 23:30

Lors de chaque journée du championnat de France de Ligue 1 de football, retrouvez RTL Foot tous les vendredi, samedi et dimanche de 20h à 23h. Éric Silvestro et Giovani Castaldi vont font vivre la grande affiche de la soirée en compagnie d'invités et des envoyés spéciaux dans les stades pour les commentaires en direct.

Autre temps fort de l'émission du vendredi, l'Entretien de RTL Foot (20h25) avec un joueur, un entraîneur, un président ou une personnalité du monde du ballon rond. Cette semaine, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, après l'annonce la liste pour les trois matches d'octobre.

Retrouvez aussi la chronique "Inside Ligue 1" avec le milieu de Brest Paul Lasne (20h40), pour une rare plongée dans les coulisses d'un club de l'élite racontée par un joueur professionnel attachant et sans langue de bois. Cette semaine, il échange avec Irvin Cardona à l'avant-veille de Brest-Monaco.