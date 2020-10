publié le 03/10/2020 à 23:30

Lors de chaque journée du championnat de France de Ligue 1 de football, retrouvez RTL Foot tous les vendredi, samedi et dimanche de 20h à 23h. Éric Silvestro et Giovani Castaldi vont font vivre la grande affiche de la soirée en compagnie d'invités et des envoyés spéciaux dans les stades pour les commentaires en direct.

Retrouvez également le débrief du match l'après-midi (20h15), la séquence "RTL petit-pont" (20h35), où la parole est donnée à des jeunes joueurs (9-14 ans) pour commenter le tirage au sort de la Ligue des champions, et le Conseil de l'Europe avec un focus sur l'un des grands championnats européens (20h45). Ce samedi, l'Angleterre.